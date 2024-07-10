В «Спартаке» высказались о переходе Соболева в «Зенит»

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Мы не получали предложения от «Зенита» по Соболеву. У меня нет новостей. На сегодняшний день Александр Соболев - футболист «Спартака». Все рассказал, больше информации нет», - передает слова Малышева «Спорт-Экспресс».
Ранее в прессе сообщалось, что «Зенит» покупает 27-летнего российского нападающего за 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне Александр принял участие в 34 поединках за «Спартак» во всех турнирах. Форвард отметился десятью забитыми мячами и девятью ассистами.
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