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В «Спартаке» высказались о переходе Соболева в «Зенит»

10 Июля 2024 • 11:23 Комментировать

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Мы не получали предложения от «Зенита» по Соболеву. У меня нет новостей. На сегодняшний день Александр Соболев - футболист «Спартака». Все рассказал, больше информации нет», - передает слова Малышева «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что «Зенит» покупает 27-летнего российского нападающего за 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Александр принял участие в 34 поединках за «Спартак» во всех турнирах. Форвард отметился десятью забитыми мячами и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев трансферы футбола - лето 2024 Олег Малышев ещё теги
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