В «Химках» ответили на вопрос о подписании Джикии

Футбольный функционер Анар Мамедов, который является спортивным директором подмосковных «Химок», поделился мыслями о потенциальном трансфере центрального защитника Георгия Джикии.

«Мы были бы рады его видеть в нашем клубе. Но на данный момент переговоров не ведется», - передает слова Мамедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Химки» по итогам прошедшего сезона вернулись из первого дивизиона в Премьер-лигу.

Джикия сейчас является свободным агентом. 30-летний защитник покинул «красно-белых» по завершении сезона-2023/2024. В общей сложности он сыграл за «Спартак» 215 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 ассистами.