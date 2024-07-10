Тренер «Краснодара» отреагировал на слухи о трансфере Сперцяна

«Все нагнетают, что Сперцян должен уехать. А почему он должен уехать? Он прогрессирует и в следующем сезоне будет капитаном. Я не понимаю ажиотажа вокруг Сперцяна и всех этих разговоров», - передает слова главного тренера «Чемпионат».