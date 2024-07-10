Тренер «Краснодара» отреагировал на слухи о трансфере Сперцяна

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
«Все нагнетают, что Сперцян должен уехать. А почему он должен уехать? Он прогрессирует и в следующем сезоне будет капитаном. Я не понимаю ажиотажа вокруг Сперцяна и всех этих разговоров», - передает слова главного тренера «Чемпионат».
Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 33 поединках за «быков», отметившись 11 забитыми мячами и семью результативными передачами.
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