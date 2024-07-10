Аршавин оценил шансы Глушенкова заиграть в «Зените»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Максима Глушенкова из московского «Локомотива» в стан «сине-бело-голубых».

«Мой прогноз, что он будет играть в основе. Он не молодой, второй лучший футболист России прошлого сезона - это большая разница по сравнению с молодым Коваленко», - передает слова Аршавина «РБ Спорт».

Глушенков пополнил ряды петербургского коллектива во второй половине июня. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор по схеме «4+1».

В общей сложности Максим провел 54 поединка за «железнодорожников», отметившись 13 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.