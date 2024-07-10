Черданцев - о продаже Соболева: «Полный провал для «Спартака»

Комментатор Георгий Черданцев высказал мнение о потенциальном трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». К тому же не легионер. Для «Зенита» это игрок основы из сборной России», - написал комментатор в своем телеграм-канале.
Ранее в прессе сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению Соболева за 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий сыграл 34 поединка, отметившись десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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