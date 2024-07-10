«Зенит» принял финальное решение по Клаудиньо

Петербургский «Зенит» решил отпустить бразильского хавбека Клаудиньо. Как сообщил инсайдер Вене Касагранде, полузащитник близок к возвращению на родину, где в его услугах заинтересован «Фламенго».

Бразильская сторона достигла договоренности о трансфере Клаудиньо. Клубам осталось согласовать последние пункты договора.

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «Брагантино». Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость бразильского футболиста в 18 миллионов евро. Его трудовое соглашение с российским клубом истекает летом 2027 года.