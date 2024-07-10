Титов: «Мне всё равно, если «Зенит» обойдёт «Спартак» по числу чемпионств подряд»

«Станет ли для меня трагедией, если «Зенит» обойдет «Спартак» по числу чемпионств подряд? Нет. Мне глубоко всё равно. Я своё выиграл. Я выиграл шесть чемпионств», - передает слова Титова «РБ Спорт».