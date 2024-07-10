Титов: «Мне всё равно, если «Зенит» обойдёт «Спартак» по числу чемпионств подряд»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о возможном достижении петербургским «Зенитом» рекорда по количеству чемпионств подряд.
«Станет ли для меня трагедией, если «Зенит» обойдет «Спартак» по числу чемпионств подряд? Нет. Мне глубоко всё равно. Я своё выиграл. Я выиграл шесть чемпионств», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Напомним, что в прошлом сезоне петербургский коллектив вырвал чемпионский титул в последнем туре. Это шестая подряд победа подопечных Сергея Семека в Премьер-лиге. Что касается «Спартака», то «народная команда» финишировала лишь на пятом месте в таблице.
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