Агент Жемалетдинова: «Без Николича переход в ЦСКА был бы невозможен»

Агент Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинёв прокомментировал переход Рифата Жемалетдинова в московский ЦСКА. Воспитанник «Локо» пополнил «армейцев» в статусе свободного агента.

«Спасибо Марко за безграничную веру в футболиста, желание. Он всегда говорил, что хочет видеть этого футболиста. Если бы не он, этот переход не был бы возможен. Когда тренер в тебя верит, это очень многое значит», - говорит агент для телеканала «Матч ТВ».

Вместе Жемалетдинов и Николич работали в «Локомотиве» несколько лет назад.

Ранее сам Рифат прокомментировал свой переход в ЦСКА. Напомним, что последние шесть лет своей карьеры Жемалетдинов был игроком столичного «Локомотива».