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Инсайдер Карпов: «Химки» отказались от подписания Дзюбы»

09 Июля 2024 • 23:11 Комментировать

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале написал, что подмосковные «Химки» отказались от перспективы подписать свободного ныне форварда Артёма Дзюбу. Этим летом он ушёл из столичного «Локомотива».

«Агент Дзюбы Гольдман уже подготовил для Артёма годовой контракт зарплатой в 7 млн руб. в месяц. Однако Туфан Садыгов [инвестор «Химок»], нужно отдать ему должное, грамотно проанализировал ситуацию и принял единственно верное решение — отказаться от услуг Дзюбы», - поясняет Карпов.

Карпов вновь отметил, что линия атаки «Химок» укомплектована и места в ней 35-летнему футболисту не нашлось.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Артём Дзюба
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