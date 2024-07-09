Вечером вторника появилась новость об интересе клуба МЛС «Атланта Юнайтед» к Алексею Миранчуку из итальянской «Аталанты».

Но как сообщает «Матч ТВ», американская команда изначально хотела взять брата-близнеца Алексея Антона прямым трансфером.

«По политическим причинам прямой трансфер из России оказался невозможен, поэтому клуб переключился на Алексея из «Аталанты», - отмечает источник телеканала. В случае с Алексеем таких причин бы не возникло, он - игрок Серии А с 2020 года.

Отметим, что контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до конца следующего сезона. Антон Миранчук на прошлой неделе официально покинул «Локомотив» и теперь – свободный агент.

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