Соболев может стать самым высокооплачиваемым россиянином в «Зените»

В летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев может перебраться из «Спартака» в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Телегрант», 27-летний футболист может стать самым высокооплачиваемым россиянином в питерском клубе. По данным источника, оклад Соболева может составить примерно 2,5 – 2,8 миллиона евро за сезон. При этом в контракте будут прописаны и подъёмные для футболиста.

Александр Соболев выступает за московский «Спартак» с начала 2020 года после перехода из «Крыльев Советов». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Соболева в 7,5 миллиона евро.

«Спартак» может сорвать трансфер Соболева в «Зенит»