Аршавин рассказал, почему Соболев может быть полезен «Зениту»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев может покинуть «красно-белых» и перейти в питерский «Зенит». По его слухам, форварда очень желает видеть Сергей Семак.

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин предположил, каким своим качеством Соболев может быть полезен питерцам.

«У «Зенита» слишком легкие игроки в нападении. Тот же Кассьерра, хоть и у него высокий рост, не обладает габаритами», - рассуждает Аршавин для телеканала «Матч ТВ».

Как поясняет Аршавин, в прошлом сезоне впереди у «Зенита» в атаке порой некому было навязывать борьбу. «Зениту» нужен именно тот, кто сможет бороться впереди за счёт физических качеств, уверен Аршавин.