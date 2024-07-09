«Спартак» может сорвать трансфер Соболева в «Зенит»

В последние недели в прессе активно обсуждают возможность трансфера Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Телегрант», в последнее время клубы торговались на отметке в 8 миллионов евро. Московский клуб такая сумма не устраивает, переговорный процесс пока продолжается.

Источник отмечает, что «Спартак» может выйти из переговоров в одностороннем порядке, если посчитает сделку невыгодной или тупиковой.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего Александра Соболева в 7,5 миллиона евро. За «Спартак» нападающий выступает с начала года.