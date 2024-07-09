Опорный полузащитник сборной Израиля Дан Глейзер стал игроком нижегородского «Пари НН». Об усилении рапортует пресс-служба «горожан». Официально срок контракта пока не известен, однако портал Transfermarkt даёт срок до 2027 года.

Глейзеру 27 лет, его прошлым клубом был греческий ОФИ с критского города Ираклион. В прошлом новичок «горожан» становился двукратным чемпионом Израиля в составе тель-авивского «Маккаби».

По итогу прошлого сезона «Пари НН» смог сохранить прописку в РПЛ в стыковых матчах, обыграв по сумме двух встреч тульский «Арсенал». Ныне главным тренером клуба является серб Саша Илич.