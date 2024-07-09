Жемалетдинов – о контракте с ЦСКА: «Процесс был долгим, но мы всё решили»

Новичок столичного ЦСКА Рифат Жемалетдинов во вторник был официально представлен в армейском клубе. Новичок команды поделился первым комментарием в новом статусе.

«Очень рад, что подписал контракт с клубом с такой большой историей. Процесс был долгим, но мы всё решили и пришли к компромиссу. Меня тепло приняли, со многими я был знаком. Быстро включился в работу», - приводит слова Жемалетдинова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что Рифат – воспитанник столичного «Локомотива». Шесть последних лет карьеры он был игроком «железнодорожников», однако минувшим летом покинул клуб, не став продлевать контракт.