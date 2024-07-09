Бабаев – о Жемалетдинове: «Мы верим в него, и что важнее – в него верит тренер»

Вечером вторника московский ЦСКА официально объявил о переходе полузащитника Рифата Жемалетдинова. Пополнил новичок армейский клуб как свободный агент.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал свежее подписание своего клуба.

«Он - один из сильнейших российских игроков последнего времени. Да, прошедший сезон сложился для него не так успешно, но почти каждое его появление на поле помогало команде менять игру в свою пользу», - говорит Бабаев клубной пресс-службе.

Стороны, напомним, заключили контракт по схеме «1+1». С лета ЦСКА возглавляет хорошо знакомый Рифату тренер Марко Николич.

«Мы верим в него, и что гораздо важнее – в него верит главный тренер», - добавил Бабаев.