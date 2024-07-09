Михаил Кержаков объяснил причину ошибки Песьякова в матче «Зенит» - «Ростов»

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о решающем эпизоде прошлого сезона Российской премьер-лиги. А именно голе вингера «Зенита» Артура в ворота «Ростова», после удара счёт матча стал 2:1 в пользу питерцев. Этот гол принёс «Зениту» очередной чемпионский титул.

«У Артура сумасшедшая радиоуправляемая пушка, после его ударов мяч всегда падает вниз. В момент удара Серый завалил корпус влево, а мяч в последний момент вильнул вниз, попал ему не в ладонь, а в косточку», - поясняет Кержаков для портала Sport24.

Этот гол принёс «Зениту» очередной чемпионский титул, шестой подряд.

«Отсюда и такой отскок получился», - заключил Кержаков.

Ранее Михаил рассказал, какой заработок у него есть помимо игры за «Зенит».