Агент Дзюбы: «Ведём переговоры с несколькими клубами»

Агент форварда Артёма Дзюбы Леонид Гольдман высказался о будущем своего клиента.

«Мы находимся в диалоге с несколькими клубами. Всем бы хотелось завершить эти переговоры максимально быстро, но иногда нужно набраться терпения», - говорит Гольдман для «Спорт-Экспресса».

Напомним, ранее на вопрос о Дзюбе ответил гендиректор «Химок» Николай Оленёв. Он отметил, что диалог между сторонами ещё не завершён.

Этим летом Дзюба стал свободным агентом. Артём остался без клуба, закончился его контракт с московским «Локомотивом». За «Локо» Артём выступал с февраля 2023 года, прошедшей весной голевыми действиями за клуб Артём не отличался.