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«Диалог не закончен»: В «Химках» высказались о Дзюбе

09 Июля 2024 • 20:51 Комментировать

В подмосковных «Химках» высказались о возможном приходе в клуб форварда Артёма Дзюбы. Этим летом 35-летний футболист стал свободным агентом, покинув столичный «Локомотив».

«Много разговоров про появление Артема в «Химках», но пока конкретики нет. Время покажет. Диалог еще не закончен», - сказал «Спорт-Экспрессу» гендир «Химок» Николай Оленев.

Напомним, вечером понедельника инсайдер Иван Карпов сообщал о двух преградах, которые мешают переходу Дзюбы в «Химки». Первая – это финансовый вопрос, клуб не готов удовлетворить финансовые аппетиты Дзюбы. Вторая – это укомплектованность состава «Химок» в атаке.

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Химки Артём Дзюба Николай Оленев ещё теги
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