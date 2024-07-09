«Диалог не закончен»: В «Химках» высказались о Дзюбе

В подмосковных «Химках» высказались о возможном приходе в клуб форварда Артёма Дзюбы. Этим летом 35-летний футболист стал свободным агентом, покинув столичный «Локомотив».

«Много разговоров про появление Артема в «Химках», но пока конкретики нет. Время покажет. Диалог еще не закончен», - сказал «Спорт-Экспрессу» гендир «Химок» Николай Оленев.

Напомним, вечером понедельника инсайдер Иван Карпов сообщал о двух преградах, которые мешают переходу Дзюбы в «Химки». Первая – это финансовый вопрос, клуб не готов удовлетворить финансовые аппетиты Дзюбы. Вторая – это укомплектованность состава «Химок» в атаке.