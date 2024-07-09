Московский ЦСКА официально объявил о приходе в клуб Рифата Жемалетдинова. Полузащитник пополнил столичный клуб в статусе свободного агента, стороны подписали контракт на один сезон, в соглашении есть опция автоматического продления ещё на сезон.

«Он долго-долго тапал, и наконец дотапал!», - подписала пресс-служба ЦСКА ролик-презентацию Рифата.

Новичку ЦСКА 27 лет. Свой футбольный путь Рифат начал в академии столичного «Локомотива». Взрослую карьеру начал в «Локо», однако с 2016 по 2018 годы играл в Казани за «Рубин». После двухлетнего отъезда в Татарстан вновь вернулся в «Локомотив». Покинул «железнодорожников» этим летом.