Личка: «Решил, что как тренер отпущу Бальбуэну на Олимпиаду»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал отъезд защитника своей команды Фабиана Бальбуэны на Олимпийские игры во Францию. Ранее Бальбуэна попал в заявку сборной Парагвая на футбольный турнир Олимпиады.

«Решил, что как тренер позволю ему поехать на Олимпиаду. Понятно, что не я ему плачу зарплату, так что ему нужно было еще договориться с клубом, поскольку по правилам клубы не обязаны отпускать игроков на Олимпийские игры. «Динамо» поддержало мое решение, согласовало условия отъезда с игроком, и Фаби будет играть за свою сборную на этом большом турнире», - сказал Личка инсайдеру Ивану Карпову.

Напомним, что Олимпиада в Париже стартует чуть более чем через две недели, 26 июля.