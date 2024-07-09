«Химки» не смогли переиграть белградский ОФК

Подмосковные «Химки» 9 июля провели товарищеский матч против соперника из сербской столицы. Противостоял клубу РПЛ белградский ОФК. Матч завершился с минимальным перевесом сербов – 3:2. Голами в составе химчан отметились Самину Абдуллахи и Александр Руденко.

Напомним, что до старта нового сезона РПЛ осталось менее двух недель. «Химки» по итогу прошлого сезона в Мелбет-Первой лиге заняли чистое первое место и лишь сезон спустя вернулись в Премьер-лигу. Летом клуб возглавил испанец Франк Артига. В первом матче нового сезона химчане примут «Динамо» из Махачкалы.