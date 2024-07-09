Олег Фоменко: «Мы с Федотовым пока в творческом отпуске»

В межсезонье на посту главного тренера московского ЦСКА произошло изменение – Владимира Федотова сменил серб Марко Николич. Покинул Федотов армейский клуб вместе со своим штабом.

Ассистент Федотова Олег Фоменко рассказал, что покинувшие ЦСКА тренеры пока не думают о работе.

«Вариантов по работе пока нет, мы в творческих отпусках. Как долго этот отпуск может продлиться? Зависит от ситуации», - говорит Федотов телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил Фоменко, он и дальше будет работать вместе с Федотовым в тренерском штабе.

ЦСКА под руководством Федотова и его тренерского штаба в позапрошлом сезоне взял Кубок России и серебряные медали РПЛ. Прошлый сезон клуб провалил, заняв шестое место.