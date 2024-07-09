Махачкалинское «Динамо» не удержало победу в игре с клубом Второй лиги

9 июля махачкалинское «Динамо» из РПЛ проводило контрольную встречу против пятигорского коллектива «Машук-КМВ» из Второй лиги. Завершилась она боевой ничьей – 2:2.

Пятигорцы первыми открыли счёт, однако по ходу игры дубль форварда «Динамо» Сердера Сердерова ситуацию переломил. Тем не менее, удержать победный счёт махачкалинцы не смогли, пропустив в компенсированное время.

«Динамо» из Махачкалы впервые в клубной истории сыграет в РПЛ в будущем сезоне. У клуба по итогу сезона прошлого – второе место в Мелбет-Первой лиге. В первом туре динамовцы сразятся с подмосковными «Химками».