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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыта потенциальная зарплата Соболева в «Зените» слухи

09 Июля 2024 • 18:49 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в «Зенит».

Как утверждает издание «Спорт-Экспресс», трансфер 27-летнего Соболева обойдется «Зениту» в восемь миллионов евро без учета агентских выплат и подписного бонуса. По данным источника, нападающий будет зарабатывать в санкт-петербургском клубе два миллиона евро в год.

В сезоне-2023/24 Соболев появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, забил десять голов и записал в свой актив девять результативных передач.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует уже в следующие выходные дни, а точнее 20 июля.

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