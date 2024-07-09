Раскрыта потенциальная зарплата Соболева в «Зените»

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в «Зенит».

Как утверждает издание «Спорт-Экспресс», трансфер 27-летнего Соболева обойдется «Зениту» в восемь миллионов евро без учета агентских выплат и подписного бонуса. По данным источника, нападающий будет зарабатывать в санкт-петербургском клубе два миллиона евро в год.

В сезоне-2023/24 Соболев появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, забил десять голов и записал в свой актив девять результативных передач.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует уже в следующие выходные дни, а точнее 20 июля.