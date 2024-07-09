Аршавину нравился «язвительный язык» Заремы Салиховой

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», ответил на вопрос, не хватает ли ему Заремы Салиховой в медийном пространстве.

В своё время Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, активно высказывала своё мнение по тому или иному поводу через телеграм-канал. Зарема даже показывала скриншоты переписок с директорами клуба.

«Она, кстати, неплохо высказывалась. Мне нравилось, язвительный язык у неё. При Федуне в «Спартаке» было веселее. У них вроде за межсезонье особо ничего не поменялось, не попадаются нигде – ни с результатами, ни с трансферами», - цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Отметим, что матчи стартового тура следующего чемпионата России пройдут с 20 по 22 июля.