Московский «Локомотив» анонсировал встречу с болельщиками

Московский «Локомотив» перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги проведёт встречу с болельщиками. Мероприятие анонсировала пресс-служба «Локо».

Состоится она 14 июля в 17:00, а место встречи – подмосковная Баковка, где располагается клубная база «Локо».

По итогу встречи видео с мероприятия будет опубликовано на клубных ресурсах.

«Локомотив» по итогу прошлого сезона отстал от первой тройки на три очка. Однако летом команду покинули такие игроки как Максим Глушенков, Антон Миранчук, опытнейший голкипер Маринато Гилерме и полузащитник Рифат Жемалетдинов. Новый сезон клуб начнёт 20 июля встречей с «Акроном» дома.