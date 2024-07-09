Аршавин высказался о «Спартаке»

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», ответил на вопрос о «Спартаке». По словам функционера, он не следит за тем, что происходит в московском клубе.

«Я за ними уже не слежу – от них новостей нет, тихо сидят. Никаких скандалов, всё тихо проходит, никаких заявлений. Раньше повеселее было», - сказал Аршавин со смехом в интервью «РБ Спорт».

Как известно, «Зенит» выигрывал чемпионский титул Российской премьер-лиги в каждом из шести последних сезонов. «Спартак», в свою очередь, в последний раз становился чемпионом страны в 2017 году, когда команду тренировал Массимо Каррера.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля – против «Краснодара». Команды разыграют суперкубок России.