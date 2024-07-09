Яхимович: «Шунин ещё может поиграть, есть примеры Буффона и Акинфеева»

Бывший игрок московского «Динамо» Эрик Яхимович порассуждал об Антоне Шунине. Этот вратарь стал свободным агентом после того, как завершился его контракт с «бело-голубыми».

«Шунин ещё может поиграть. Есть примеры Джанлуиджи Буффона и Игоря Акинфеева. Мастерство оно остаётся, а вратарь — позиция, на которой можно ещё продолжить карьеру», - говорит Яхимович с «Чемпионатом».

Напомним, что всю свою карьеру от детских лет Шунин провёл в системе московского «Динамо». Сначала голкипер обучался в клубной академии в девяностые и нулевые, затем попал во взрослый состав. Также Антон сыграл за сборную России.