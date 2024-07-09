Булыкин: Соболева можно понять, он хочет большую зарплату и трофеи

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Эксперт заявил, что сейчас другое время и подобные переходы являются нормальными.

— Соболев просто хочет большую зарплату и титулы, его можно понять. Это точно никакое не предательство, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 27-летний Соболев может перейти в «Зенит» в ближайшие дни.

В минувшей кампании форвард появился на поле в 34 играх с учетом всех турниров, десять раз поразил сетку ворот соперников и оформил девять ассистов.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость Соболева составляет семь с половиной миллионов евро.