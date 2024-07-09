Тюкавин ответил на предложение выступить в ледовом шоу фигуристки Медведевой

Известная фигуристка Евгения Медведева пообещала пригласить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина на своё ледовое шоу. Футболист дал комментарий по этому поводу.

«Надо обсудить с Женей этот вопрос, а ещё поговорить с клубом. Но идея выступить в шоу прикольная», - цитирует Тюкавина Sport24.

Стоит сказать, что Евгения Медведева является болельщицей «Динамо». Несколько дней назад она пожелала «бело-голубым» выиграть чемпионат России.

В настоящий момент «Динамо» готовится к старту нового чемпионата России. В первом туре команда Марцела Лички будет на своём поле играть против «Факела». Этот матч пройдёт в субботу, 20 июля.