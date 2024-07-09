Аршавин рассказал, когда ожидает изменения позиции УЕФА по России

Российский футбольный союз уже больше двух лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях российские клубы и сборные не могут участвовать в международных турнирах. Андрей Аршавин, который в «Зените» входит в состав правления, ответил на вопрос, когда Россия может вернуться в международный футбол.

«Ближайшее будущее – понятие растяжимое, но за ближайшие пять лет что-то точно должно измениться в вопросе возвращения России», - цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Отметим, что сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч – против Беларуси – команда Валерия Карпина выиграла со счётом 4:0 в июне.