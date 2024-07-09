Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна уже точно не поможет своему клубу на одном из отрезков этого лета. Ассоциация футбола Парагвая подтвердила, что футболист попал в заявку команды на Олимпиаду.

Сборной Парагвая на олимпийском футбольном турнире будут противостоять команды Японии, Мали и Израиля. Объединит команды с разных частей света группа под литерой D.

Напомним, что Олимпийские игры во Франции стартуют 26 июля, пройдут они до 11 августа.

Московское «Динамо» же начинает сезон в РПЛ в субботу 20 июля. В этот день «бело-голубые» дома примут воронежский «Факел».