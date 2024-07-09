Рианчо ответил, считает ли предательством возможный переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», высказался о возможном трансфере нападающего Александра Соболева в «Зенит». По словам Рианчо, футболисты являются свободными людьми, которые могут самостоятельно принимать решения по переходам.

«Вы спрашиваете, предательство ли это? Я тогда задам встречный вопрос. Должен ли журналист всю свою жизнь работать в одном и том же месте или же он вправе менять работу в зависимости от спроса и предложения на рынке? Поймите, что футболист – такой же человек, как и другие», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Всего за «Спартак» Александр Соболев провёл 139 официальных матчей в различных соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 58 голов и 32 результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 7,5 миллиона евро.