Аршавин оценил целесообразность больших трат «Зенита»

Андрей Аршавин, который в «Зените» входит в состав правления, ответил на вопрос о больших затратах питерского клуба. У Аршавина спросили, целесообразно ли «сине-бело-голубым» тратить так много денег в условиях неучастия в еврокубках.

«Главное, что цель оправдывает средства. Цель достигается. Значит, всё оправданно», - цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. В следующем сезоне питерцы хотят защитить титул, что особенно важно, ведь в 2025 году «Зенит» отметит столетие.

Первый матч сезона 2024/2025 «Зенит» проведёт 13 июля. В этот день питерцы разыграют суперкубок России с «Краснодаром».