«Локомотив» и «Динамо» показали, что можно обыгрывать «Зенит» — Титов

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, может ли кто-то подвинуть «Зенит» с чемпионского трона.

«Если консолидируются все московские клубы, что они и попытались сделать в прошлом году. И «Локомотив», и «Динамо» показали, что можно обыгрывать «Зенит», — цитирует Титова портал «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака завоевали шестой чемпионский титул подряд.

Новый розыгрыш чемпионата России начнется 20 июля. В этот день «сине-бело-голубые» сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.