Аршавин – об интриге в прошлом чемпионате России: «Хватит, дверка закрывается»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о гегемонии питерцев в российском футболе. Аршавин отреагировал на мнения людей о том, что чемпионство «Зенита» из года в год – это скучно.

«Ничего себе, мы такой подарок сделали в прошлом сезоне – вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате. Что ещё надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается!» - цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Аршавин добавил, что он пока не видит, за счёт чего другие клубы Российской премьер-лиги могли бы конкурировать с «Зенитом».

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» вырвался на первое место лишь по итогам последнего тура, воспользовавшись поражением «Динамо». Для питерцев это чемпионство стало шестым подряд.