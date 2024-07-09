Руслан Нигматуллин порассуждал о том, зачем «Спартаку» Довбня

Во вторник появился неожиданный слух о том, что в московский «Спартак» перейдёт опытнейший российский вратарь, да ещё и из «Шинника» - Александр Довбня. Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о том, зачем «красно-белым» такой возрастной футболист, ведь Довбне уже 37 лет.

«Тренеру захотелось, чтобы у него было много вратарей. Вот и нашли того, кто подешевле и сыграет с вероятностью в процент, может быть в два процента. Решение малопонятное, с уважением к Довбне отношусь, но его лучшие годы позади», - говорит Нигматуллин для «Спорт-Экспресса».

Как добавил Нигматуллин, «Спартак» мог бы вместо Довбни взять кого-то из академии, ведь там наверняка нашёлся бы подходящий голкипер-резервист.

«Спартак» близок к подписанию опытного вратаря