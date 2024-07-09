Титов: Назначение Станковича в «Спартак» внушает оптимизм

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов высказался о назначении Деяна Станковича на пост наставника столичного клуба.

«Есть ли оптимизм с приходом Станковича? Конечно. Великий футболист. Есть надежда, что он может личным примером показать, как и что делается», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, в середине мая пресс-служба «Спартака» объявила о назначении сербского специалиста Деяна Станковича главным тренером. Трудовой договор между сторонами рассчитан на два сезона.

Минувший сезон чемпионата России «Спартак» завершал под руководством Владимира Слишковича и финишировал на пятой строчке в таблице.