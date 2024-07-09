Агент Кади объяснил переход игрока в «Ференцварош»

Кади Боржес на днях официально перебрался из «Краснодара» в венгерский топ-клуб. Его новой командой стал «Ференцварош».

Агент Боржеса Роберто Алиск объяснил выбор своего клиента.

«У нас были переговоры с несколькими клубами, в том числе и с «Карабахом». Выбор пал на «Ференцварош», это клуб с амбициями, который регулярно играет в европейских кубках. К новому вызову Кади готов», - делится Алиск для Metaratings.

Напомним, что «Ференцварош» по итогу прошлого сезона с Деяном Станковичем в роли главного тренера в очередной раз стал чемпионом Венгрии. Это самый сильный клуб Венгрии последних лет.