Гладилин уверен, что уход Соболева не станет потерей для «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что уход Александра Соболева в питерский «Зенит» не станет для «красно-белых» потерей.

«Никакой потери для «Спартака». Наоборот – это приобретение. Человек не хочет играть. Если бы он остался в команде, то это пошло бы ей только во вред», - рассуждает Гладилин для Vprognoze.ru.

Напомним, по последним новостям Соболев в ближайшие дни будет куплен «Зенитом». К тому же, у «Спартака» недавно появился новый центрфорвард-легионер – Виллиан Жозе.

Ранее бывший спартаковец Егор Титов порассуждал о том, станет ли уход Соболева в «Зенит» предательством.