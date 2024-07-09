Камоцци не считает предательством возможный трансфер Соболева в «Зенит»

В ближайшее время нападающий Александр Соболев может сменить «Спартак» на «Зенит». Комментарий на этот счёт дал известный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака» Леонида Федуна. По словам Камоцци, такой трансфер не является предательством со стороны Соболева.

«Переход Соболева в «Зенит» - это не предательство. Но это большая потеря для «Спартака», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего Александра Соболева в 7,5 миллиона евро. За «Спартак» нападающий выступает с начала 2020 года.