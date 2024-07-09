Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева

Известный функционер Юрий Заварзин, работавший в «Спартаке», поделился комментарием о причинах возможного трансфера форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

— В «Спартак» пришел новый тренер, и он будет набирать свою обойму. А значит, ему нужно освобождать места в составе для тех игроков, которых привезет ему агент, — приводит слова Заварзина Vprognoze.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней Соболев может стать новым игроком санкт-петербургского «Зенита».

В прошедшей кампании 27-летний форвард провел 34 матча с учетом все турниров, стал автором десяти забитых мячей и сделал девять результативных передач.