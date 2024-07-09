Аршавин назвал одного игрока из РПЛ, кого взял бы в «Зенит»

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», ответил на вопрос, какого игрока из Российской премьер-лиги он хотел бы взять в питерский клуб.

В то же время Аршавин отметил, что «Динамо» уже не продаст Тюкавина «Зениту». Также экс-игрок сборной России предположил, что через год Тюкавин переедет в европейский чемпионат.

Константину Тюкавину 22 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 16 миллионов евро.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести последних сезонов.