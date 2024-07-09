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Титов ответил, можно ли называть Соболева предателем

09 Июля 2024 • 16:49 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов отреагировал на информацию о возможном уходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

Специалист заявил, что сейчас у футболистов уже нет патриотизма, ведь все решают деньги и агенты. При этом Титов считает, что Соболева нельзя называть предателем.

«Соболев не воспитанник «Спартака». Это самый принципиальный момент. Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел», — цитирует Титова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в ближайшие пару дней 27-летний Соболев может стать игроком «Зенита». Ожидается, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

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