Титов ответил, можно ли называть Соболева предателем

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов отреагировал на информацию о возможном уходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

Специалист заявил, что сейчас у футболистов уже нет патриотизма, ведь все решают деньги и агенты. При этом Титов считает, что Соболева нельзя называть предателем.

«Соболев не воспитанник «Спартака». Это самый принципиальный момент. Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел», — цитирует Титова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в ближайшие пару дней 27-летний Соболев может стать игроком «Зенита». Ожидается, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.