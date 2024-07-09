Россия или Украина: У Аршавина спросили, какая сборная сильнее

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос, какая команда сильнее – сборная России или сборная Украины.

«Не знаю, очная игра показала бы», - цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в настоящий момент российский футбол находится под санкциями, поэтому в официальных международных турнирах клубы и сборные России не участвуют. При этом даже до внедрения этих санкций УЕФА разводил российские и украинские команды во всех турнирах в течение многих лет.

Добавим, что сборная Украины на чемпионате Европы не смогла выйти из группы, хоть и набрала четыре очка.