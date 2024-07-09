Личка рассказал, чем «Зенит» похож на «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка оценил работу «Зенита» на трансферном рынке. По словам тренера, питерцы хотят стать чемпионами в год своего столетия, поэтому активно работают над усилением состава.

«Они могут себе позволить трансферы за 15-20 миллионов евро. Это нормально. Посмотрите на «ПСЖ» во Франции и на «Манчестер Сити» - они делают такие же трансферы, их трансферная политика чем-то похожа на «Зенит», - цитирует Личку «РБ Спорт».

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. В субботу, 13 июля, команда Сергея Семака будет разыгрывать с «Краснодаром» трофей – суперкубок России.