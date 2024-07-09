Аршавин огласил, что сказал Джикии при встрече

Андрей Аршавин, работающий в структуре «Зенита», поделился информацией о разговоре с бывшим капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

После окончания минувшего сезона 30-летний Джикия покинул «Спартак». В настоящий момент он является свободным агентом.

«Я его встретил и сказал: «Сильные клубы тебя не возьмут, а для других у тебя большая зарплата». Он ответил: «А никто не знает, сколько я хочу», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Ранее агент Джикии заявил, что его клиент вряд ли продолжит карьеру в России.