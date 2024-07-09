Стало известно, сколько билетов продано на матч OLIMPBET-Суперкубка России

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос, какое количество билетов было продано на предстоящий матч OLIMPBET-Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром».

— На матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» реализовано 40200 билетов, — сообщили «Чемпионату» в РФС.

Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 13 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени.

Напомним, игра пройдет в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

Действующим обладателем трофея является санкт-петербургский «Зенит», который в прошлом году одолел ЦСКА.