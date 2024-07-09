Агент рассказал, почему Актюркоглу отказал «Спартаку»

Агент Вильям Д’Авила, представляющий интересы вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу, высказался о сорвавшемся трансфере в московский «Спартак».

— Керем отказался от перехода в «Спартак». Он предпочитает переход в клуб, который участвует в еврокубках, — приводит слова агента российское издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Галатасараем» по трансферу 25-летнего Актюркоглу. Однако позже стало известно, что сам игрок не хочет выступать в РПЛ.

В прошлом сезоне вингер провел 54 матча, забил 15 голов и записал на свой счет девять результативных передач.